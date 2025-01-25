السبت 25 يناير 2025
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رياضة

رابطة الأندية تفرض عقوبات بالجملة ضد الزمالك وتحرم جماهيره من حضور مباراتين

مباراة الزمالك ومودرن
مباراة الزمالك ومودرن سبورت، فيتو

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة التاسعة وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

 

مباراة الجونة والبنك الأهلي 

إيقاف أوجو صامويل لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف داو سيرال لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف ياو أنور لاعب فريق البنك الأهلي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

أعضاء رابطة الأندية، فيتو
أعضاء رابطة الأندية، فيتو

مباراة انبي وطلائع الجيش

إيقاف أحمد صبحي أحمد أمين لاعب فريق انبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد فتحي رجب محمد لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي وسموحة 

إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ لاعب فريق الإسماعيلي  مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت والزمالك 

منع مصطفى حسين أحمد (ميلا) مسئول المهمات بفريق الزمالك من مرافقة الفريق لمدة 6 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 95 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم المباراة والاعتداء على أحد العناصر المساعدة.

منع دخول مشجعي فريق الزمالك الحاضرين في مباراة مودرن سبورت والبالغ عددهم 2381 من حضور مباراتي الجونة وبيراميدز في الجولتين العاشرة والحادية عشر وغرامة مالية على النادي قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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