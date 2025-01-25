السبت 25 يناير 2025
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رياضة

رمضان صبحي يعود لقائمة بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري

رمضان صبحي. فيتو
رمضان صبحي. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز 

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

 

قائمة بيراميدز في مواجهة الأهلي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

 

ترتيب الأهلي وبيراميدز بالدوري 

ويحتل الفريق السماوي "بطل النسخة الأخيرة لكأس مصر" الصدارة برصيد 20 نقطة بعد خوض 9 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل في 2 وخسر في واحدة مستفيدا من تعادل الأهلي في مواجهته الأخير أمام ضيفه فاركو 1-1، حيث يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد أن فاز في 5 وتعادل في 4.

وخطف فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره زد، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

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