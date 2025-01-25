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رياضة

آرسنال يحتفظ بوصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على ولفرهامبتون (فيديو)

فريق ارسنال،فيتو
فريق ارسنال،فيتو

فاز فريق آرسنال، أمام وولفرهامبتون بهدف دون رد في اللقاء الذي يقام بإطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإنجليزي.

واستحوذ آرسنال على مجريات الشوط الأول، وأضاف أكثر من فرصة ولكن دون جدوى.

كما قام الحكم بإشهار الكارت الأحمر لمايلز لويس بعد تدخل عنيف ضد لاعب ولفرهامبتون مع الدقيقة 43.

وأحرز هدف ارسنال ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني.

 

وقام حكم المباراة بإشهار الكارت الاحمر جواو جوميز لاعب ولفرهامبتون، في الدقيقة 70.

 

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:  

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا- جابرييل- يوريان تيمبر- لويس سكلي

خط الوسط: ديكلان رايس- بارتى- مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي- كاي هافرتيز- تروسارد.

تشكيل وولفرهامبتون 

 

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي


يحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر، حيث لعب أرسنال حتى الآن 23 مباراة حقق خلالها 13 فوزًا و8 تعادلات وخسارتين.

من جانب آخر، يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، حيث خاض 23 مباراة فاز في 4 مباريات فقط وتعادل في 4 مباريات وتعرض 15 خسارة.

 

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