من الدرجة الثانية، صفقة جديدة على أعتاب نادي الزمالك

اقترب نادي الزمالك من ضم صفقة جديدة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المصدر إن الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع فريق مصر المقاصة لضم مهند بكري مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن حسين السيد عضو مجلس الإدارة هو من يقود المفاوضات مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة.

الزمالك يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية ويبحث ضم نجم جزائري

وكان مصدر بنادي الزمالك، كشف عن آخر تطورات المفاوضات مع محمد ربيعة مدافع فريق سموحة السكندري لضمه في يناير الجاري لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة حمزة المثلوثي بالرباط الصليبي.

وقال المصدر: الزمالك دخل في مفاوضات قوية لضم محمد ربيعه وهناك مفاوضات مع سموحة وقد يكون اللاعب أول صفقات الزمالك الشتوية.

وأشار المصدر إلى أن الجزائري زين الدين بلعيد معروض علي الزمالك على سبيل الإعارة من ناديه البلجيكي مقابل 150 ألف دولار على أن يكون راتب اللاعب 700 ألف دولار في الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 في المباراة التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.

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