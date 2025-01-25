السبت 25 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يقرر زيادة أسعار تذاكر مباراته أمام بيراميدز بالدوري

الأهلي ضد بيراميدز،
الأهلي ضد بيراميدز، فيتو

الأهلي، أكد مصدر داخل شركة تذكرتي، زيادة أسعار تذاكر الدرجة الأولى والمقصورة في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، بمسابقة الدوري الممتاز، للحد الأقصى المسموح له، بناء على طلب النادي الأهلي، حيث إن المباراة من تنظيم الأحمر.

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

 

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "حدد النادي الأهلي أسعار تذاكر الدرجة الأولى بقيمة 300 جنيه، بدلا من 200 جنيه، بينما وصلت أسعار تذاكر المقصورة إلى 500 جنيه، بزيادة 200 جنيه عن سعرها المتعارف عليه في مباريات الأهلي".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتابع: "وضعت رابطة الأندية بالتنسيق مع شركة تذكرتي، حدا أقصى لأسعار التذاكر بداية من الموسم الحالي وهذا ما استخدمه النادي الأهلي في هذه المباراة".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، غدا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الممتاز.

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