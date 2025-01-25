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رياضة

الدوري المصري، اختيار هدف إمام عاشور في فاركو الأفضل بالجولة التاسعة (فيديو)

إمام عاشور لاعب النادي
إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، فيتو

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار هدف إمام عاشور الثاني في مرمى فاركو، كأفضل هدف في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوج إمام عاشور بجائزة أفضل هدف في الدوري المصري الممتاز للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما أختير هدف في مرمى الجونة الأسبوع الماضي، كأفضل هدف في الجولة الثامنة.

الأهلي يتعدل 1-1 أمام فاركو

كان الأهلي تعادل 1-1 أمام فاركو في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة 

هدف إمام عاشور جاء من ركلة جزاء سجلها اللاعب على طريقة بانينكا، نالت إعجاب المتابعين 

إمام عاشور يدعم المثلوثي بعد إصابة الصليبي

حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن دعم حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتعرض المثلوثي للإصابة خلال مشاركته مع الزمالك في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر عاشورعبر حسابع علي انستجرام صور لحمزة المثلوثي، وعلق عليها “ ألف سلامة عليك يا حبيبي، ترجع بالسلامة من الأول إن شاء الله ”. 

أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك 

خاض حمزة المثلوثي مع الزمالك 152 مباراة في جميع البطولات بواقع 12330 دقيقة. 

سجل حمزة المثلوثي خلال 152 مباراة، 5 أهداف وصنع 6 أهداف. 

وحصل المثلوثي مع الزمالك على 5 بطولات بواقع 2 دوري ممتاز، كأس مصر، الكونفدرالية الأفريقية، السوبر الإفريقي. 

 

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الدوري المصري المحترفة إمام عاشور الأهلي فاركو الجونة

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