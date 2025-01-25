السبت 25 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يحصد لقب البطولة العربية للكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي 3 - 0

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

البطولة العربية للكرة الطائرة، تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.

الأهلي والزمالك في نهائي البطولة العربية

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-


25 - 21

25 - 18

25 - 20

وخاض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري -  ماتيوس يوزويك".


وترأس رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة بعثة الفريق بقطر.


ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، أحمد سالم  مخططًا للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".

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