السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية ويبحث ضم نجم جزائري

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر تطورات المفاوضات مع محمد ربيعة مدافع فريق سموحة السكندري لضمه في يناير الجاري لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة حمزة المثلوثي بالرباط الصليبي.

وقال المصدر: الزمالك دخل في مفاوضات قوية لضم محمد ربيعه وهناك مفاوضات مع سموحة وقد يكون اللاعب أول صفقات الزمالك الشتوية.

 وأشار المصدر إلى أن الجزائري زين الدين بلعيد معروض علي الزمالك على سبيل الإعارة من ناديه البلجيكي مقابل 150 ألف دولار على أن يكون راتب اللاعب 700 ألف دولار في الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

 وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت  في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

 

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

 

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصابة حمزة المثلوثي الجزائري زين الدين بلعيد الزمالك في الدوري الزمالك الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك الفريق الأول لكرة القدم جدول ترتيب الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات اليوم

هل يلحق ناصر ماهر بمباراة الزمالك والجونة؟

من غزة هنا ميت عقبة، سهم الزمالك وتيشيرت شيكابالا بين أنقاض القطاع (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

الظهور الأول لصفقة الأهلي الجديدة

الزمالك يقترب من إنهاء أولى صفقاته الشتوية ويبحث ضم نجم جزائري

من هي أربيل يهود محور الخلاف بين إسرائيل وحماس؟

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع انخفاض أسعار البط اليوم السبت

الداخلية: إتاحة الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة و17 وحدة في المولات

انضمام العش وجراديشار إلى معسكر الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز

بدء فعاليات مهرجان الطماطم الأول بإسنا في الأقصر (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

كارثة محتملة.. أكبر جبل جليدي في العالم يغير مساره ويتجاوز جزيرة بريطانية

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوبة لشغل وظائف معلم مساعد بمادة الرياضيات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بالتغلب على المشكلات

علي جمعة: لا يجوز للمسلم اتباع أي نبي دون السير على نهج الرسول الأعظم

ماذا يجب على المؤمن فعله في ليلة الإسراء والمعراج؟، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية