الأحد 26 يناير 2025
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منوعات

مقتل شاب طعنا بعد محاولة سرقة هاتفه

الشرطة الفرنسية،فيتو
الشرطة الفرنسية،فيتو

أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء السبت بمقتل مراهق يبلغ من العمر 14 عاما في عملية طعن بعد محاولة سرقة هاتفه في باريس، فيما أكدت الشرطة أنها اعتقلت قاصرين عمرهما 16 و17 عاما.

وفاة مراهق طعنا بعد محاولة سرقة هاتفه في باريس

وأوضحت قناة "بي أف أم تي في" أن "المراهق المجني عليه، توفي متأثرا بجراحه اليوم السبت، في حوالي الساعة 12 ظهرا،حد بعد أن تعرض للطعن في كتفه مساء الجمعة في الدائرة الرابعة عشرة في باريس".

وأضافت أن "الضحية إلياس كان يغادر تدريبه لكرة القدم مع صديق قبل الساعة الثامنة مساء بقليل عندما تعرض لهجوم من قبل مراهقين يبلغان من العمر 16 و17 عاما، حاول الشابان سرقة هاتفه المحمول، وعندما رفض  الاستسلام، طعنه أحدهما قبل أن يلوذ بالفرار".

وقدم صديق الضحية إلياس له الإسعافات الأولية بينما أبلغ خدمات الطوارئ والشرطة الفرنسية، وتمكنوا من تزويدهم بوصف دقيق للمهاجمين فيما تمكن المحققون سريعا من ربط الحادثة بشابين من الحي معروفين بالفعل لدى أجهزتهم بارتكاب جرائم سرقة.

وتم اعتقال المشتبه بهما، وكلاهما قاصران، وكان أحدهما قد خضع لإجراء قضائي تعليمي في ديسمبر 2023 بتهمة ارتكاب أعمال سرقة وابتزاز، كما أن المشتبه بهما من مواليد مايو 2007 وأغسطس 2008، وكلاهما معروف لدى المحاكم.

 

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جرائم سرقة محاولة سرقة عملية طعن

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