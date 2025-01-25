هرب بطريقة ماكرة، الأمن العراقي يضبط متهما خطيرا

في واقعة غريبة من نوعها، ضبطت السلطات الأمنية المختصة في العراق، متهمًا خطيرًا، بعدما نجح أول مرة بالفرار من الدورية التي كانت تنقله للمحكمة، بطريقة طريفة وماكرة.

فرار متهم خطير من الشرطة العراقية

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيانها اليوم السبت: إن خلية الصقور الاستخبارية التابعة لمفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، ألقت القبض على المتهم الذي هرب بطريقة ماكرة من عهدة قوة أمنية في محافظة واسط.

وأضافت الوزارة في بيان، أن عملية إلقاء القبض على المتهم تمت في محافظة النجف الأشرف، بعد عملية تتبع وملاحقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية.

ووقعت حادثة الهروب أول مرة في محافظة واسط، عندما كانت دورية أمنية تنقل المتهم عباس زهلولة من مقر محاكمته إلى سجن توقيفه في مدينة الكوت، حيث أقنع رجال الأمن بالتوقف عند أحد المطاعم، لتناول الغداء.

وخلال انشغال رجال الأمن مع الموقوف زهلولة بتناول الطعام، طلب الأخير إذنًا للتوجه إلى الحمام، ومن هناك فر عبر سيارة كانت تنتظره عند باب المطعم، وفق وسائل إعلام محلية.

وألقي القبض على زهلولة قبل نحو 3 أسابيع بتهم مختلفة أبرزها الابتزاز والاتجار بالبشر، ولكونه منتسبًا أمنيًا، فقد تسلمته مفرزة من دائرته ليخضع لمحاكمة ضمن محكمة قوى الأمن الداخلي في محافظة ذي قار.

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