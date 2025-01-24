أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يعلن تعاقده مع لاعبين لتدعيم صفوفه، محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول، مصر تفوز على سلوفينيا بمونديال كرة اليد (26-25)

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:



وأخطر مسؤولو نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، باختيار ملعب السلام لاستضافة مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام الإسماعيلي وبتروجت في الجولتين الثانية عشرة والرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويأتي ذلك بعدما تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من هيئة ستاد القاهرة الدولي يفيد بغلق الملعب بداية من يوم 31 يناير الجاري لبدء أعمال

الأهلي، أتم النادي الأهلي اتفاقه مع السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم فيهرفار المجري، لتدعيم الخط الأمامي للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الجارية.



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بتصعيد هشام فؤاد مدافع فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي، للتدريب مع الفريق الأول خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادي للتدريب مع الفريق الأول والاستعانة بهم في الفترة المقبلة، خاصة بعد إصابة حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي.

خاض محمود كهربا مرانه الأول رفقه فريق الاتحاد الليبي المنضم له حديثا قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

شهد مران كهربا الأول مع الاتحاد استقبال حافل للنجم المصري من زملاءه الجدد في الفريق الليبي وجاريدو مدرب الفريق.



طرح متجر نادي مانشستر سيتي القميص الرسمي لموسم 2024-2025، والذي يحمل اسم النجم المصري عمر مرموش ورقمه 7 للبيع للجماهير.



وكتب متجر السيتي بعد عرضه القميص على الموقع الرسمي: "عمر مرموش، مهاجمنا الدولي المصري، هو لاعب سريع وديناميكي معروف بمهاراته الرائعة في كرة القدم وقدرته على إزعاج أي دفاع".



اتحاد الكرة، كشف اتحاد الكرة عن أسباب استمرار وقف القيد للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال الاتحاد إن عدم سداد النادي لـ مستحقات الراحل إيهاب جلال، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وراء استمرار إيقاف القيد خلال الميركاتو الجاري .



كشف أشرف عبد العزيز، محامي التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، أنه أجرى اتصالات بمسئولي النادي المصري؛ للمطالبة بحل أزمة مستحقات الجهاز الفني للمصري بالكامل والبالغة 7 ملايين جنيه، ولكن تم إخطارنا من قبل مسئولي النادي بعدها باللجوء للمحاكم للحصول على المستحقات البالغة شهرين، رواتب متأخرة للجهاز بالكامل بالإضافة إلى مكافآت وشهرين شرط جزائي.



أعلن نادي ليفربول عن فوز محمد صلاح هداف الريدز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر الماضي.



وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، ليواصل هيمنته على الجائزة.



عبر محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر داخل الريدز.



وقال صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: "شكرًا جزيلًا لكم، لقد أمضينا شهرًا جيدًا حققنا فيه بعض الانتصارات المهمة".

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب المصري عمر مرموش بمناسبة انتقاله إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معربًا عن فخره بالإنجازات التي يحققها اللاعب وتمثيله المشرف لمصر في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتمنى وزير الشباب والرياضة لمرموش كل التوفيق خلال مرحلته المقبلة، كما اعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره الكبير بما حققه مرموش، مؤكدا ان الدولة كلها تقف خلفه وتسانده هو وجميع الشباب المصري والابطال الرياضيين الذين يشرفون مصر في العالم اجمع.



كرة اليد، فاز المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني خوان كارلوس باستور، على نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة (26ـ25)، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من الدور الرئيسي، ببطولة العالم المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.



أعلن النادي الأهلي رسميا عبر قناته الخاصة عن ضم مصطفى العش مدافع زد، لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة، كأولى صفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

“.ونشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي عبر فيسبوك عن الصفقة بعد نشر صورة للعش وكتب عليها “ أولى صفقات الأهلي الشتوية.. مصطفى العش أهلاوي”.

الأهلي، أعلن النادي الأهلي رسميا عبر قناته الخاصة تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم فيهرفار المجري، لتدعيم الخط الأمامي للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الجارية.



ويعد السلوفيني جراديشار ثاني صفقات الأحمر الشتوية حيث أعلن الأهلي منذ قليل تعاقده مع مصطفي العش لاعب مدافع فريق زد.

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