الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

محمد صلاح يكشف عن أفضل مواسمه مع ليفربول

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

عبر محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر داخل الريدز.

محمد صلاح يتحدث عن أفضل مواسمه مع ليفربول 

 وقال صلاح عبر موقع ليفربول الرسمي: "شكرًا جزيلًا لكم، لقد أمضينا شهرًا جيدًا حققنا فيه بعض الانتصارات المهمة".

مضيفا: "أنا لا أفكر كثيرًا في مناقشات الناس حول أفضل موسم لي، المهم هو الاستمرار في الفوز وإبداء الأداء الجيد".

ويؤكد صلاح شعوره بالانتماء للفريق، ويقول: "أشعر أنني جزء كبير من الفريق، وسأساعد الفريق دائمًا على اللعب بشكل أفضل، هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي".

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول 

وأعلن نادي ليفربول فوز محمد صلاح هداف الريدز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر ديسمبر الماضي.

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الشهر للمرة الرابعة هذا الموسم، ليواصل هيمنته على الجائزة.

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