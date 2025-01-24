الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

الأهلي يعلن تعاقده مع مصطفى العش قادما من زد

مصطفي العش، فيتو
مصطفي العش، فيتو

أعلن النادي الأهلي رسميا عبر قناته الخاصة عن ضم مصطفى العش مدافع زد، لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة دون وجود بند شراء، كأولى صفقات الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية. 

“.ونشر الحساب الرسمي لقناة الأهلي عبر فيسبوك عن الصفقة بعد نشر صورة للعش وكتب عليها “ أولى صفقات الأهلي الشتوية.. مصطفى العش أهلاوي” 

راتب مصطفي  العش مع الأهلي 

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 4 ملايين جنيه خلال الشهور المتبقية في الموسم الحالي خلال ارتدائه قميص النادي الأهلي.

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

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النادي الأهلي الأهلي مصطفي العش

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