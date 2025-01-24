الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

مانشستر سيتي يعرض قميص عمر مرموش في متجر النادي ويحدد سعره

قميص مرموش، فيتو
قميص مرموش، فيتو

طرح متجر نادي مانشستر سيتي القميص الرسمي لموسم 2024-2025، والذي يحمل اسم النجم المصري عمر مرموش ورقمه 7 للبيع للجماهير.

قميص  عمر مرموش 

وكتب متجر السيتي بعد عرضه القميص على الموقع الرسمي: "عمر مرموش، مهاجمنا الدولي المصري، هو لاعب سريع وديناميكي معروف بمهاراته الرائعة في كرة القدم وقدرته على إزعاج أي دفاع".

وأضاف: "احصل على القميص الرسمي لمانشستر سيتي والسروال من تصميم "بوما" للرجال والنساء والأطفال، يمكنك تخصيص قميصك باسم "مرموش" بالرقم 7 وأظهر دعمك لأحد نجوم كرة القدم الصاعدين والذي يستحق المتابعة!".


وتوفر القميص الآن للشراء عبر متجر النادي الرسمي، مع تخفيض يصل إلى 30%، حيث يُعرض يبدأ بسعر 67.20 جنيه إسترليني بعد أن كان 96.00 جنيه، ومن المتوقع أن يشهد المتجر إقبالًا كبيرًا من الجماهير لشراء قميص النجم المصري.


يجدر بالذكر أن مانشستر سيتي قد أعلن عن تعاقده مع عمر مرموش قادمًا من إينتراخت فرانكفورت الألماني، الخميس بعقد يمتد حتى عام 2029

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