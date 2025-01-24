رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار

الأهلي، أعلن النادي الأهلي رسميا عبر قناته الخاصة تعاقده مع السلوفيني نيجك جراديشار، مهاجم فيهرفار المجري، لتدعيم الخط الأمامي للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعد السلوفيني جراديشار ثاني صفقات الأحمر الشتوية حيث أعلن الأهلي منذ قليل تعاقده مع مصطفي العش لاعب مدافع فريق زد.

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي الجديد

1ـ اللاعب ولد في العاصمة السلوفينية “ليوبليانا” في 6 / 8/ 2002 حيث يبلغ من العمر 22 عاما.

2ـ انطلقت مسيرته الكروية في نادي برافو في الدوري السلوفيني.

3ـ تبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

4ـ لعب طوال مسيرته إلى 4 أندية هم؛ برافو السلوفيني، ونادي برجيتسي السلوفيني، روغاسكا السلوفيني، وفيهرفار المجري.

5ـ خلال الموسم الحالي لعب 22 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

6ـ أفضل مواسمه كانت مع فريق روغاسكا، حيث لعب 57 سجل 24 وصنع 4.

7ـ خلال مسيرته بالكامل لعب 109 مباريات، سجل 40 هدفا، وصنع 8، وتلقى خلال مشواره 13 بطاقة صفراء، بينما لم يحصل طوال ممارسته كرة القدم على أي بطاقة حمراء.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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