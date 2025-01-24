الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

استاد السلام يستضيف مباراتي الزمالك أمام الإسماعيلي وبتروجيت في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك

 أخطر مسؤولو نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، باختيار ملعب السلام لاستضافة مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام الإسماعيلي وبتروجت في الجولتين الثانية عشرة والرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من هيئة ستاد القاهرة الدولي يفيد بغلق الملعب بداية من يوم 31 يناير الجاري لبدء أعمال الصيانة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

فيما انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

 

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

 ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد  17 نقطة. 

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