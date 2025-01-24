أول قرار من جروس بعد إصابة حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس بتصعيد هشام فؤاد مدافع فريق الشباب مواليد 2005 بالنادي، للتدريب مع الفريق الأول خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الجونة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار سياسة الجهاز الفني بتصعيد العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادي للتدريب مع الفريق الأول والاستعانة بهم في الفترة المقبلة، خاصة بعد إصابة حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمواجهة نظيره الجونة، يوم الإثنين المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

فيما انتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 0/1 لمودرن سبورت

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.

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