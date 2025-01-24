الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

وزير الرياضة يوجه رسالة لعمر مرموش بعد انتقاله إلى مان سيتي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب المصري عمر مرموش  بمناسبة انتقاله إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، معربًا عن فخره بالإنجازات التي يحققها اللاعب وتمثيله المشرف لمصر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمنى وزير الشباب والرياضة لمرموش كل التوفيق خلال مرحلته المقبلة، كما اعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره الكبير بما حققه مرموش، مؤكدا ان الدولة  كلها تقف خلفه وتسانده هو وجميع الشباب المصري والابطال الرياضيين الذين يشرفون مصر في العالم اجمع.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا  أن مصر هي مصنع للكثير من النجوم التي تحرص الدولة على مساندتهم وتذليل كل العقبات من اجل نجاحهم.

من جانبه، أعرب عمر مرموش عن سعادته قائلًا: "انني فخور للغاية بتمثيل مصر في مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز"، كما توجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل.

وطرح متجر نادي مانشستر سيتي القميص الرسمي لموسم 2024-2025، والذي يحمل اسم النجم المصري عمر مرموش ورقمه 7 للبيع للجماهير.

قميص  عمر مرموش 

وكتب متجر السيتي بعد عرضه القميص على الموقع الرسمي: "عمر مرموش، مهاجمنا الدولي المصري، هو لاعب سريع وديناميكي معروف بمهاراته الرائعة في كرة القدم وقدرته على إزعاج أي دفاع".

وأضاف: "احصل على القميص الرسمي لمانشستر سيتي والسروال من تصميم "بوما" للرجال والنساء والأطفال، يمكنك تخصيص قميصك باسم "مرموش" بالرقم 7 وأظهر دعمك لأحد نجوم كرة القدم الصاعدين والذي يستحق المتابعة!".

وتوفر القميص الآن للشراء عبر متجر النادي الرسمي، مع تخفيض يصل إلى 30%، حيث يُعرض يبدأ بسعر 67.20 جنيه إسترليني بعد أن كان 96.00 جنيه، ومن المتوقع أن يشهد المتجر إقبالًا كبيرًا من الجماهير لشراء قميص النجم المصري.

يجدر بالذكر أن مانشستر سيتي قد أعلن عن تعاقده مع عمر مرموش قادمًا من إينتراخت فرانكفورت الألماني، الخميس بعقد يمتد حتى عام 2029

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وزير الشباب والرياضة مانشستر سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي عمر مرموش أشرف صبحي

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