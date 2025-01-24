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رياضة

مونديال كرة اليد، مصر تفوز على سلوفينيا (26-25)

كرة اليد
كرة اليد

كرة اليد، فاز المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني خوان كارلوس باستور، على نظيره منتخب سلوفينيا بنتيجة (26ـ25)، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية من الدور الرئيسي، ببطولة العالم المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

تاريخ مواجهات مصر وسلوفينيا في بطولات العالم

وجمعت 3 مواجهات سابقة بين مصر وسلوفينيا في بطولات العالم لكرة اليد، جاءت كالتالي:

بطولة العالم (البرتغال 2003)
مصر (27) – (26) سلوفينيا | دور المجموعات

بطولة العالم (إسبانيا 2013)
مصر (26) – (31) سلوفينيا | دور الـ16

بطولة العالم (مصر 2021)
مصر (25) – (25) سلوفينيا | الدور الرئيسي

قائمة منتخب مصر أمام آيسلندا

وضمت قائمة منتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، أمام آيسلندا كلًّا من:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا”

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد طارق

مباريات منتخب مصر في الدور الرئيسي

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الرئيسي من بطولة العالم مواعيدها كالتالي:

الأربعاء 22 يناير | مصر × آيسلندا - انتهت بخسارة منتخب مصر

الجمعة 24 يناير | مصر × سلوفينيا - انتهب بفوز مصر

الأحد 26 يناير | مصر × كاب فيردي - 7 مساء

وتأهل الفراعنة بقيادة المدرب الإسباني خوان باستور إلى الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط بعد فوزه بمرحلة المجموعات على حساب كرواتيا والأرجنتين.

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خوان كارلوس باستور كرواتيا كرة اليد منتخب الوطني لكرة اليد البرتغال

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