الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

تعرف علي مدة غياب وسام أبو علي عن الملاعب

وسام أبو علي
وسام أبو علي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مدة غياب وسام أبو علي لاعب الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مران الفريق لمواجهة فاركو والتي اقيمت يوم الأربعاء الماضي في بطولة الدوري الممتاز. 

وكان وسام أبو علي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية التي أبعدته عن مباراة فاركو يوم الاربعاء الماضي، ويغيب على إثرها عن مباراة بيراميدز الأحد القادم في الدوري. 

وقال المصدر أن وسام أبو علي يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ومن المتوقع ان يغيب مبدئيا لمدة تتراوح من اسبوعين إلي ثلاث اسابيع. 

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز بعد غد الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء بعد غد الأحد، وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

وخاض النادي الأهلي مرانا استشفائيا أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعادل الإيجابي 1-1 أمام فاركو أمس الأول فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة فى إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى حين يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا السبت، استعدادا لمواجهة بيراميدز.

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النادي الأهلي وسام أبو علي فاركو الدوري الممتاز بيراميدز الأهلي

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