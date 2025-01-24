الجمعة 24 يناير 2025
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رياضة

نجم الأهلي يدعم حمزة المثلوثي بعد إصابته بقطع بالرباط الصليبي

المثلوثي
المثلوثي

حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن دعم حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وتعرض المثلوثي للإصابة خلال مشاركته مع الزمالك في مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر عاشورعبر حسابع علي انستجرام صور لحمزة المثلوثي، وعلق عليها “ ألف سلامة عليك يا حبيبي، ترجع بالسلامة من الأول إن شاء الله ”. 

أرقام حمزة المثلوثي مع الزمالك 

خاض حمزة المثلوثي مع الزمالك 152 مباراة في جميع البطولات بواقع 12330 دقيقة. 

سجل حمزة المثلوثي خلال 152 مباراة، 5 أهداف وصنع 6 أهداف. 

وحصل المثلوثي مع الزمالك على 5 بطولات بواقع 2 دوري ممتاز، كأس مصر، الكونفدرالية الأفريقية، السوبر الإفريقي. 

فيما يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي، دون الحصول على راحة عقب خوض مباراة مودرن سبورت التي أقيمت أمس الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة بعد مباراة مودرن سبورت، من أجل الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت  بخسارة الأبيض بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة. 

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إمام عاشور حمزة المثلوثي الزمالك الأهلي مودرن سبورت

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