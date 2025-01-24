الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية 

المستوطنين الإسرائيليين،
المستوطنين الإسرائيليين، فيتو

أعلنت وزارة  الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن  إلغاء العقوبات على المســتوطنين في الضفة الغربية تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الخزانة الأمريكية تلغي العقوبات على المســتوطنين في الضفة الغربية 

ويوم الثلاثاء الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشجيع المستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الخارجية الفلسطينية  من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لبسط حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها.

 

أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه

 

وكان من أول القرارات التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، أن ألغى أمرا تنفيذيا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

 

وأبطل ترامب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.

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المستوطنين ترامب الضفة الغربية وزارة الخزانة الأمريكية

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