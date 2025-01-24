الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين: لدينا علاقات عملية مع ترامب تقوم على أساس المصالح

بوتين وترامب، فيتو
بوتين وترامب، فيتو

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لم ترفض مطلقا الاتصال بالإدارة الأمريكية، مضيفا: "أن لديه علاقات عملية تقوم على أساس المصالح مع ترامب".

بوتين: منفتحون على العمل مع ترامب

وأكد بوتين : "منفتحون على العمل مع ترامب ولم نرفض استخدام الدولار لكن الإدارة الأمريكية هي من تمنع ذلك باستخدام العقوبات".

وأضاف  فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه يتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا.

بوتين: كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا

وأوضح بوتين: "الرفع أو الخفض الكبير لأسعار الطاقة يضر روسيا والولايات المتحدة معا ومن الصعب التحدث عن أي أمر بجدية في ظل رفض أوكرانيا الانخراط في محادثات للسلام".

وتابع بوتين: "توجد موضوعات مشتركة للبحث مع إدارة ترامب منها الاستقرار الاستراتيجي والنفط".

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب: إنه يرغب في الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفًا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أبلغه بأنه مستعد لإبرام اتفاق مع روسيا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان صادر عنها، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بشأن ضرورة قيام كييف بتنازلات إقليمية لإنهاء الأزمة: “دعونا ننتظر الاتصالات الرسمية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب بوتين الإدارة الامريكية الدولار أوكرانيا روسيا

مواد متعلقة

بوتين: أتفق مع ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا

ترامب يشعل مجددا معركة الصواريخ المسروقة مع روسيا

أخبار مصر: تغيير سعر عبوات بيبسي البلاستيك، طالبة تشوه وجه زميلتها بـ40 غرزة، تصريح مثير لـ صلاح عن ليفربول، ترامب يهدد بوتين
ads

الأكثر قراءة

موعد انعقاد أول اجتماع لـ لجنة تسعير المواد البترولية في 2025

حد السحب الاقصي يوميا علي تطبيق انستاباي

7 معلومات عن السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي المحتمل

بتكلفة 1.5 مليار جنيه، توقيع عقد تنفيذ مشروع منتجع عالمي بمرسى علم

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

نص أمر إحالة "وحش الكون" إلى الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر

منوعات

المزيد

انتشار وفاة الأطفال في المغرب، المملكة تكشف الأسباب الكاملة

الملكة رانيا: الأميرة إيمان حامل

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مانشستر سيتي مع تشيلسي.. ليفربول ضد أيندهوفن.. بيراميدز أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ وما حكم صيامها

كيف وصف الله شدة اشتعال نار جهنم؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية