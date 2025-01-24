الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

فرنسا تطالب بتشكيل قوة دولية في غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال

وزير الخارجية الفرنسي،فيتو
وزير الخارجية الفرنسي،فيتو

دعا وزير الخارجية الفرنسي  جان نويل بارو إلى إرسال بعثة مساعدة دولية إلى قطاع غزة بمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

إرسال بعثة مساعدة دولية إلى قطاع غزة

ووفق وكالة "فرانس برس"، فقد جاءت تصريحات وزير الخارجية للصحفيين اليوم الجمعة، مؤكدا ضرورة إجراء دراسة لبحث إرسال قوة دولية إلى غزة.

في غضون ذلك، هاجمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية حكومة نتنياهو، لكونها السبب في العودة السريعة للشرطة في قطاع غزة، التي "لفتت أنظار العالم".

تعرض غزة لضربة تاريخية في الحرب

وقالت الصحيفة إنه "رغم تعرض قطاع غزة لضربة تاريخية في الحرب، وتصفية العديد من قادة حركة حماس، لكن فور الإعلان عن وقف إطلاق النار انتشر عناصر حماس الملثمون في الشوارع لإرسال رسالة إلى العالم مفادها أننا ما زلنا هنا، ويجب أن تأخذونا في الاعتبار في أي تصورات مستقبلية".

وإلى جانب أولئك  انتشرت قوة مسلحة أخرى في الساحات وفي الطرقات ترتدي الزي الأزرق، وهم رجال شرطة حماس، الذين استهدفتهم إسرائيل خلال الحرب، وقتلت قائدهم منذ نحو شهر.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن أفراد الشرطة عادوا بسرعة لافتة، ليستعيدوا دورهم بسرعة، وهذا الأمر يرمز إلى حقيقة أن حماس لا تزال تسيطر على قطاع غزة".

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