الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: أحداث الضفة الغربية قد تؤثر على تنفيذ اتفاق غزة

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أحداث الضفة الغربية قد تؤثر على تنفيذ اتفاق غزة.

وأعربت فرنسا، الأربعاء، عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في مدينة جنين ومخيمها.

استشهاد 10 فلسطينيين في جنين

وجاء ذلك ردا على عملية الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، وطالبت إسرائيل بضبط النفس.

فرنسا تدعو إسرائيل لضبط النفس في جنين

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضبط النفس في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جنين إطلاق نار كثيفًا وانفجارات في اليوم الثاني من العملية الإسرائيلية.

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