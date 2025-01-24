الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

ردا على المجازر، سرايا القدس تستهدف قوات للاحتلال بعبوة ناسفة في جنين

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت كتيبة جنين التابعة لـسريا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- اليوم الجمعة، عن تفجير عبوة ناسفة في تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، مما أسفر عن إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ بضعة أيام، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن عملية عسكرية على جنين في الضفة الغربية.

وتسببت هذه العملية في كارثة إنسانية بجنين، حيث قال نائب محافظ جنين، منصور السعدي،إن مخيم جنين بات معزولًا بالكامل بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

 

نائب محافظ جنين يحذر من ليلة صعبة على السكان

وأوضح نائب محافظ جنين، أن نحو 10 آلاف شخص نزحوا من بسبب القصف والاشتباكات العنيفة، لافتًا إلى أن من تبقوا داخله يعانون من أوضاع إنسانية كارثية، فى ظل عجز السلطات المحلية عن إيصال الغذاء والمساعدات نتيجة الحصار المشدد.

 

وأضاف منصور السعدي، أن مدينة جنين بأكملها أصبحت مدينة أشباح وخالية تمامًا من السكان، بينما المستشفى الحكومي الوحيد في المدينة محاصر الآن، ما يفاقم الأزمة الصحية للسكان.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم فى مخيم جنين

واتهم قوات الاحتلال بارتكاب "جرائم" في مخيم جنين، محذرًا من أن الاحتلال يسعى إلى إطلاق العنان للمستوطنين في الضفة الغربية، ما يزيد من الخطر الكبير الذي تواجهه المنطقة حاليًّا.

 

وأشار نائب المحافظ، إلى أن الوضع في جنين أصبح مأساويًا، مع استمرار العمليات العسكرية التي تطال البنية التحتية والسكان، وسط غياب أي حلول عاجلة لتخفيف معاناة الأهالي.

 

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