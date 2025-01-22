الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

فرنسا تدعو جيش الاحتلال لضبط النفس في الضفة بعد عملية جنين

قوات جيش الاحتلال،
قوات جيش الاحتلال، فيتو

أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في مدينة جنين ومخيمها.

استشهاد 10 فلسطينيين في جنين

وجاء ذلك ردا على عملية أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، وطالبت إسرائيل بضبط النفس.

فرنسا تدعو إسرائيل لضبط النفس في جنين

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضبط النفس في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جنين إطلاق نار كثيفًا وانفجارات في اليوم الثاني من العملية الإسرائيلية.

 

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الخارجية الفرنسية الضفة الغربية جيش الاحتلال سلطات الاحتلال الإسرائيلية

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