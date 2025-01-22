فرنسا تدعو جيش الاحتلال لضبط النفس في الضفة بعد عملية جنين

أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية في مدينة جنين ومخيمها.

استشهاد 10 فلسطينيين في جنين

وجاء ذلك ردا على عملية أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، وطالبت إسرائيل بضبط النفس.

فرنسا تدعو إسرائيل لضبط النفس في جنين

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضبط النفس في الوقت الذي تشهد فيه مدينة جنين إطلاق نار كثيفًا وانفجارات في اليوم الثاني من العملية الإسرائيلية.

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