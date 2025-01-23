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خارج الحدود

الحكم بالسجن أكثر من 50 عاما على مرتكب مجزرة رقصة تايلور سويفت في بريطانيا

اكسيل روداكوبانا،
اكسيل روداكوبانا، فيتو

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم، حكما بالسجن أكثر من 50 عامًا على مراهق قاتل 3 فتيات، خلال درس رقص على أغاني المغنية الأمريكية تايلور سويفت.

الحكم بالسجن على مراهق بريطانى لأكثر من 50 عاما

وأصدر القضاء البريطانى، الحكم بالسجن أكثر من 50 عاما، على المراقي، اكسيل روداكوبانا (18 عاما)  اليوم الخميس، جلسة محاكمة للنطق بالحكم في محكمة ليفربول الملكية بشمال غرب إنجلترا، على خلفية هجوم 29 يوليو الماضي، الذي أصاب بلدة ساوث بورت والبلاد بالصدمة، وأطلق أعمال عنف في الشوارع.

توجيه ثلاث تهم للمراهق البريطاني اكسيل روداكوبانا

 وتم توجيه ثلاث تهم قتل لمراهق اكسيل روداكوبانا، بالإضافة إلى 10 تهم محاولة قتل للمصابين بالإضافة إلى تهم إضافية تتعلق بحيازة سكين ومادة الريسين السامة ودليل خاص بتنظيم القاعدة، وقد غير موقفه بصورة غير متوقعة، وأقر بذنبه بالنسبة لجميع التهم الاثنين الماضي.

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