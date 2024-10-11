إرث أسامة بن لادن يعود للواجهة.. أين ذهب أبناء زعيم تنظيم القاعدة.. عمر احترف الرسم في الريف الأوروبي وفرنسا تقرر طرده.. إيمان تفضل العودة لموطنها.. و3 قتلوا برصاص الأمريكان

في خبر أثار جدلا واسعا في الأوساط الدولية، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية قبل أيام عن قرار بمنع عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، من العودة إلى الأراضي الفرنسية بشكل نهائي.

يأتي هذا القرار بعد أن أقام عمر في فرنسا منذ عام 2016، إلا أن السلطات الفرنسية رأت أن بعض التصريحات التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2023 تمجد الإرهاب، مما دفعها لاتخاذ هذا الإجراء.

نجل زعيم القاعدة يحترف الرسم

عمر بن لادن، البالغ من العمر 43 عامًا، والذي يُعد الابن الرابع لأسامة بن لادن، استقر في فرنسا بعد زواجه من جين فيليكس براون، وهي مواطنة بريطانية غيرت اسمها لاحقًا إلى زينة محمد الصباح.

الزوجان استقرا في مقاطعة أورن بمنطقة نورماندي في شمال فرنسا، حيث احترف عمر الرسم، مستلهمًا من جمال الطبيعة الريفية الفرنسية. غير أن السلطات الفرنسية، وبدافع ما وصفته بحماية الأمن القومي، قررت طرده نهائيًا ومنعه من دخول البلاد.

عمر بن لادن

وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الذي تولى منصبه حديثًا، وُصف بأنه يتمتع بمواقف صارمة تجاه المهاجرين وقضايا الأمن. وأكد أن المحاكم أيدت القرار الذي يقضي بمنع عمر من دخول فرنسا تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن الطعن الذي تقدم به عمر لم يؤد إلى إلغاء هذا القرار.

القرار الفرنسي أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول مصير أبناء أسامة بن لادن، وما إذا كان هناك أي دور لهم في تنظيم القاعدة أو ما إذا كان بعضهم، مثل عمر، قد اختاروا الابتعاد عن إرث والدهم. يُذكر أن أسامة بن لادن، الذي كان مؤسسًا وقائدًا لتنظيم القاعدة، قتل في عملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في باكستان عام 2011.

أفكار الزعيم تلاحق أبناء بن لادن

ورغم أن عمر بن لادن حاول مرارًا التبرؤ من نهج والده، واختار طريقًا مختلفًا بعيدًا عن الإرهاب، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا في نظر السلطات الفرنسية.

يُذكر أن عمر ابتعد عن والده في سن مبكرة، حيث رفض في عام 2000 استكمال تدريبه في معسكرات القاعدة بأفغانستان، واختار العيش في أوروبا مع زوجته بعيدًا عن الصراعات، إلا أن تصريحات سابقة له أثارت الجدل، حيث وصف فيها والده بأنه "رجل لطيف" و"ملتزم بقواعد دينية وأخلاقية صارمة"، وهي التصريحات التي لم تساهم في تخفيف حدة الجدل حول ارتباطه بإرث والده.

التقارير تشير إلى أن عمر غادر فرنسا بعد انتهاء صلاحية إقامته في 2023، وانتقل إلى قطر، حيث يعيش حاليًا منتظرًا البت في الطعون المقدمة بشأن منعه من دخول فرنسا. وبينما يؤكد المقربون منه، مثل زوجته وصديقه باسكال مارتن، أن عمر لا يتبنى أفكار والده، إلا أن السلطات الفرنسية لا تزال ترى أن وجوده في البلاد يشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي.

عمر بن لادن ليس الابن الوحيد لأسامة الذي واجه مصيرًا مثيرًا للجدل. فحمزة بن لادن، الذي كان يُعتقد أنه خليفة والده في قيادة تنظيم القاعدة، قُتل في غارة جوية أمريكية في عام 2019، بعدما كان يُعد قائدًا شابًا يسعى لإعادة بناء التنظيم. حمزة نشر في عام 2015 رسالة صوتية توعد فيها بالانتقام لوالده والجهاد ضد أعدائه، مما جعله هدفًا رئيسيًا للولايات المتحدة التي رصدت مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

صور أسامة بن لادن وأحد أبنائه

إلى جانب حمزة، هناك أيضًا سعد بن لادن، الابن الثالث لأسامة، الذي قتل في غارة أمريكية في باكستان عام 2009، وخالد بن لادن الذي قُتل بجوار والده في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية في 2011.

عائلة بن لادن التي تنحدر من أصول سعودية يمنية، كانت تعيش في ظل حياة مشردة بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان. أبناء أسامة تفرقوا في أنحاء مختلفة من العالم، بعضهم عاش في باكستان أو إيران أو سوريا، حيث خضع بعضهم للإقامة الجبرية. وفيما حاول بعض أفراد العائلة العودة إلى السعودية، مثل إيمان بن لادن التي استعانت بالسفارة السعودية في طهران للعودة إلى جدة في عام 2010، واجه آخرون صعوبة في التخلص من إرث والدهم الثقيل.

حمزة بن لادن

القرار الفرنسي بشأن عمر بن لادن يسلط الضوء على تعقيدات حياة أبناء زعماء التنظيمات الإرهابية، وكيف يظل هؤلاء محاصرين بإرث آبائهم، رغم محاولاتهم الابتعاد عن مسارات العنف والتطرف. وبالرغم من أن عمر بن لادن اختار طريق الفن والحياة الهادئة في الريف الفرنسي، إلا أن اسمه ما زال مرتبطًا بأحداث 11 سبتمبر 2001 وبأحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في العصر الحديث.

يبقى السؤال حول مستقبل أبناء زعماء الإرهاب، وكيف يمكن للمجتمع الدولي التعامل معهم. فهل من الممكن منحهم فرصة لإعادة بناء حياتهم بعيدًا عن إرث العنف، أم أن هذا الإرث سيظل يلاحقهم إلى الأبد؟