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أهلي 2005 يفوز على سيراميكا بهدف في دوري الجمهورية للشباب

أهلي 2005
أهلي 2005

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005  على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي فرع مدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الجمهورية للشباب.

جاء هدف الاهلي قبل عشر دقائق من نهاية عمر الشوط الثاني والمباراة عن طريق حسام عادل، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عبرت بنجاح إلى داخل المرمى ليفوز الأهلي بالمباراة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 35 نقطة من الفوز في 10 مباريات، والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، مسجلًا 29 هدفًا مقابل 7 أهداف في مرماه

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