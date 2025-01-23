زد ردًّا على الأهلي: العش ليس للبيع

الأهلي، حسم نادي زد قراره بشأن مصطفى العش، مدافع الفريق، بخصوص العروض المقدمة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب نادي زد في بيان رسمي: «إدارة نادي زد إف سي تعلن عن موقفها النهائي بشأن لاعبنا مصطفى العش... بعد تلقي عدة عروض للاعبنا، قرار الإدارة النهائي أن اللاعب ليس للبيع والاختيار خلال ساعات بين عروض الإعارة المقدمة للاعب».

وكان الأهلي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع مصطفى العش، لتدعيم دفاعات الفريق خاصة بعد إصابة أشرف داري الأخيرة أمام سموحة في الدوري.

وكشف مصدر أن الأهلي كان يسعى لضم اللاعب في صفقة بيع نهائي، فيما رفض نادي زد مبدأ البيع، مبديًا تعاونه في إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم

ويستعد النادي الأهلي لإعلان أولى صفقتين في الميركاتو الشتوي وهما مصطفى العش مدافع زد وأيضا اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري، حيث أنهى الأهلي اتفاقه لضم الثنائي في الميركاتو.

على صعيد آخر خاض وسام أبو علي مهاجم الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن مباراة فاركو أمس، ويغيب على إثرها عن مباراة بيراميدز الأحد القادم في الدوري.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من أجل تصحيح أخطاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك استعدادا لمواجهة بيراميدز الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما ينتظر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على تقرير طبي أخير لحسم موقف أحمد نبيل كوكا من مباراة بيراميدز الأحد القادم بعد إصابة اللاعب في عضلة السمانة وغيابه عن مباراة فاركو أمس.

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