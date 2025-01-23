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رياضة

وسام أبو علي يخوض جلسة في الجيم بمران الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الأهلي، خاض وسام أبو علي مهاجم الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن مباراة فاركو أمس، ويغيب على إثرها عن مباراة بيراميدز الأحد القادم في الدوري. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من أجل تصحيح أخطاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك استعدادا لمواجهة بيراميدز الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

كما ينتظر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على تقرير طبي أخير لحسم موقف احمد نبيل كوكا من مباراة بيراميدز الأحد القادم بعد إصابة اللاعب في عضلة السمانة وغيابه عن مباراة فاركو امس. 

 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم دون راحة بعد التعادل مع فاركو أمس بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

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الأهلي وسام أبو علي اخبار الأهلي

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