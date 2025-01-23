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رياضة

الأهلي يسعي لحل أزمة لقاء بيراميدز وإنهاء التعاقد مع هذا المهاجم

الأهلي
الأهلي

الأهلي، يسابق مسؤولو النادي الأهلي الزمن لإنهاء أجرءات التعاقد مع اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري، من أجل لحاقه بمباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز. 

ويسعي النادي الأهلي للتغلب علي أزمة النقص العددي في مركز الهجوم حيث يدخل النادي الأهلي حتي تلك اللحظة مباراة بيراميدز بدون أي مهاجم بعد إصابة وسام ابو علي وغيابه المباراة وانتقال كهربا رسميا الي صفوف الاتحاد الليبي. 

 ويفقد الأهلي جهود وسام أبو علي مهاجم الفريق امام بيراميدز بسبب الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباراة فاركو أمس. 

ويأمل الأحمر لإنهاء كافة الاجراءات بشكل مع المهاجم السلوفيني الجديد للتواجد في القاهرة خلال الايام القليلة المقبلة علي أمل اللحاق بمباراة بيراميدز في محاولة لسد العجز في هذا المركز امام بيراميدز الاحد المقبل.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم دون راحة بعد التعادل مع فاركو أمس، بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أن يقام مران الأهلي في الحادية عشر ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة على أن يحصل اللاعبين على راحة من المران غدًا الجمعة ويعودوا للتدريبات يوم السبت، استعدادا للقاء يوم الأحد أمام بيراميدز متصدر جدول مسابقة الدوري بعد فوزه أمس على فريق زد بهدف دون رد.

وتختتم الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري اليوم الخميس بمواجهتي بتروجت ضد المصري، ومودرن سبورت ضد الزمالك.

وكانت الجولة التاسعة انطلقت الثلاثاء، وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي على غزل المحلة وإنبي  وسموحة بنفس النتيجة 1-0 بالترتيب.

فيما تعادل الأهلي مع فاركو 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، وحقق بيراميدز الفوز أمام  زد 1-0 أمس الأربعاء.

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الأهلي النادي الأهلي وسام أبو علي بيراميدز نيجك جراديشار الدوري الممتاز

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