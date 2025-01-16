الخميس 16 يناير 2025
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صحة الشرقية: نجاح عمليتي استئصال مرارة بالمنظار لطفل بمركز ههيا  

نجاح عمليتى استئصال
نجاح عمليتى استئصال مرارة بالمنظار لطفل بمركز ههيا

قالت هبة الضريبي مدير مستشفى ههيا المركزى  بمحافظة الشرقية إن الفريق الطبي بقيادة الدكتور  حسام عبد الحليم أخصائي الجراحة والدكتور طاهر شكر أخصائي التخدير ومروة محمد نجيب تمريض العمليات نجحوا بإجراء منظار لطفل 7 سنوات.

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التهاب حاد بالمرارة 

الطفل يعاني من التهابات وآلام بالمرارة وبـالفحص الاكلينيكي والفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود حصوات بالمرارة وتم عمل استئصال مرارة بالمنظار وتمت الجراحة بنجاح وتم فحص البطن كاملا والطحال والمريض بحالة جيدة

ورم بالغدة الدرقية 

كما قام الفريق الطبي أيضا بـإجراء جراحة لمريضة تبلغ  50 عاما وتعاني من تضخم بالغدة الدرقية وبالفحص الإكلينيكي والفحوصات اللازمة تبين وجود ورم بالغدة الدرقية وعند استكشاف الجرح تبين شيء نادر.

فص طفيلى منفصل عن الغدة 

 وهوان الغدة كاملة ويوجد فص منفصل عنها تماما يسمي فص طفيلي وتم تسليك اعصاب الصوت كاملة والحفاظ عليها وتمت الجراحة بنجاح وتوجهت الدكتورة هبه الضريبي مدير المستشفى بالشكر الي فريق العمل.

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مبادرة رئيس الجمهورية 

وذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء انسان  وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء وتعليمات هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية  

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الدكتورة هبة الضريبي مديرة مستشفى ههيا محافظة الشرقية الدكتور حسام عبدالحليم اخصائى الجراحة العامة الدكتور طاهر شكر اخضائي التخدير

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