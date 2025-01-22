اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الأربعاء، أن أنقرة اعتقلت 9 أشخاص، من بينهم مالك فندق نشبَّ به حريق في منتجع للتزلج بغرب تركيا؛ ما أسفر عن مقتل 76 شخصا وإصابة العشرات.

السلطات التركية تشن حملة اعتقالات بسبب حريق فندق

ونقلت وكالة رويترز، عن الوزير التركي أنه تم تسليم جثث 45 ضحية إلى ذويهم، فيما تجري اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث المتبقية في معهد الطب الشرعي.

واندلع الحريق في فندق "غراند كارتال" بمنتجع "كارتال قايا" للتزلج في جبال بولو في تركيا.

حريق فندق في تركيا

وعبر مسؤولو الفندق، عن حزنهم الشديد، وتعهدوا بالتعاون الكامل مع جهات التحقيق.

وجاء في البيان "نتعاون مع السلطات للوقوف على كل جوانب هذا الحادث.. نشعر ببالغ الحزن إزاء الخسائر ونريدكم أن تعلموا أننا نشارككم هذا الألم من كل قلوبنا".

واشتعل الحريق في الفندق، المكون من 12 طابقًا والذي كان به 238 نزيلًا.

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