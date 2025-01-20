إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق لحفن تجاه أبو عجيلة بوسط سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.



إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بوسط سيناء

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم ( ج أن 6428)، أثناء سيرها على طريق لحفن اتجاه أبو عجيلة بوسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد إبراهيم الشيخ 40 سنة أصيب كدمات متفرقة بالجسم وحسن ماهر محمود 45 سنة مقيمين بالعريش أصيب كدمات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

وكان أصيب أمس 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم (6953 س أد) على طريق القسيمة النقب- بئر بدا في وسط سيناء.



وأسفر الحادث عن إصابة رضا عبدالعزيز السيد 25 سنة أصيب جرح متهتك باليد اليمنى - اشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومحمد عبدالمنعم صالح 30 سنة أصيب جرح قطعى بالجبهة 10سم- اشتباه ما بعد الارتجاج- كسر بالذراع الأيمن، وأحمد على عبدالرحمن 24 سنة أصيب كدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، ومحمد السيد عبدالله 22 سنة أصيب كدمة شديدة بالرأس- غيبوبة تامة ومحمد عبد العال محمد 19 سنة أصيب بجروح متفرقة بالرأس واشتباه ما الارتجاج، وأحمد سامي عبدالله 18 سنة أصيب اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

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