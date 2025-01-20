الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

 أصيب شخصان في انقلاب سيارة ملاكي على طريق لحفن تجاه أبو عجيلة بوسط سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.


إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بوسط سيناء

 وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم ( ج أن 6428)، أثناء سيرها على طريق لحفن اتجاه أبو عجيلة بوسط سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من أحمد إبراهيم الشيخ 40 سنة أصيب كدمات متفرقة بالجسم وحسن ماهر محمود 45 سنة مقيمين بالعريش أصيب كدمات متفرقة بالجسم.


تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

لزيادة تدفق المساعدات لغزة، محافظ شمال سيناء يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

ملحمة الأطباء المصريين لعلاج الجرحى في فلسطين.. فتح باب التطوع أكثر من 2000 طبيب مستعدون لدخول غزة.. الصحة تؤكد جاهزية مستشفيات شمال سيناء لاستقبال المصابين

وكان أصيب أمس 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم (6953 س أد) على طريق القسيمة النقب- بئر بدا في وسط سيناء.


 وأسفر الحادث عن إصابة رضا عبدالعزيز السيد 25 سنة أصيب جرح متهتك باليد اليمنى - اشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومحمد عبدالمنعم صالح 30 سنة أصيب جرح قطعى بالجبهة 10سم- اشتباه ما بعد الارتجاج- كسر بالذراع الأيمن، وأحمد على عبدالرحمن 24 سنة أصيب كدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، ومحمد السيد عبدالله 22 سنة أصيب كدمة شديدة بالرأس- غيبوبة تامة ومحمد عبد العال محمد 19 سنة أصيب بجروح متفرقة بالرأس واشتباه ما الارتجاج، وأحمد سامي عبدالله 18 سنة أصيب اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنسق المقيم للامم المتحدة شمال سيناء سيناء محافظ شمال سيناء مستشفى العريش العام مستشفى العريش مستشفيات شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

هدايا القسام للأسيرات تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحقائب

موعد قرعة دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

حقيقة تسريب امتحان التربية الدينية الإسلامية بالقاهرة

سعر الدولار في البنوك اليوم 20 - 1 - 2025

تكليفات رئاسية مهمة لكبار رجال الدولة لرفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

منوعات

المزيد

نقل أمتعة وملابس أسرة ترامب إلى البيت الأبيض

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين ؟

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية