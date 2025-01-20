بالأسماء .. 5 مصابين في انقلاب سيارة على الطريق الساحلي بالإسكندرية

أصيب 5 اشخاص في انقلاب سيارة أجرة صغيرة “توناية” بسبب تصادمها مع ميكروباص بطريق إسكندرية مطروح الساحلي الكيلو 22، اتجاه الهانوفيل، نطاق حي العجمي

كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقي بلاغًا يفيد انقلاب سياره توناية بعد تصادمها مع ميكروباص بالكيلو 22 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي أمام المستشفى السعودي الألماني

توجهت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف وتبين ام الحادث بين سيارة توناية سوزوكي رقم 2473 م د ص وسيارة ميكروباص رقم 8579 ون ط

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بيانات المصابين:

وجاءت اسماء المصابين واصابتهم كالتالي أحمد بنجرى رزق، 37 عامًا، منفلوط، اشتباه كسر بالساق اليسرى

- صبحي رمضان صبحي، 41 عامًا، أبو المطامير، بي سي وجرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه كسر بالكتف الأيمن

- منى جابر حسان، 31 عامًا، العامرية، اشتباه كسر بالحوض

- هيثم صابر بسيوني، 42 عامًا، الورديان، كسر بالساق اليمنى، سحجات متفرقة، جرح قطعي بفروة الرأس، بي سي

- محمد علي محمد حسن، 37 عامًا، برج العرب، اشتباه كسر بالساقين، سحجات متفرقة

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فيما لا يوجد تلفيات بالمال العام، ولا توجد وفيات، تم نقل المصابين للمستشفى، وتم نقل السيارتين بكساحات إلى قسم الشرطة العامرية أول.

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