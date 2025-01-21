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رياضة

البنك الأهلي يتعادل مع الجونة 1/1 بالشوط الأول بالدوري الممتاز

البنك الأهلي والجونة،
البنك الأهلي والجونة، فيتو

تعادل فريق البنك الأهلي مع نظيره الجونة 1ـ1 بالشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن باستاد خالد بشارة بافتتاح منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم مجدي كهربا لصالح الجونة من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ثم تعادل أسامة فيصل للبنك من ركلة جزاء في الدقيقة 35  

تشكيل مباراة البنك الأهلي والجونة 

 

حراسة المرمى: أحمد صبحى 
خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، يعقوبو، هشام صلاح 
خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، أحمد النادرى، محمد ابراهيم 
خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: 
عبد العزيز البلعوطى، احمد ربيع، سيرجى اكا، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد بسيونى، احمد سعيد، جريندو

مباراة البنك الأهلي والجونة

ويدخل فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في آخر مباراتين على غزل المحلة بهدف نظيف ثم على الإسماعيلي بنفس النتيجة

أما فريق الجونة فيسعى لتخطي الهزيمة من الأهلي في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

ترتيب البنك الأهلي والجونة

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات، وتعادل في اثنتين، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

ويحتل الجونة المركز الـ 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الجونة هدفًا واحدًا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

 

 

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