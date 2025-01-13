صحة الشرقية تسحب 32.8 ألف عينة لضمان سلامة المياه

قال الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، انه قام بالمتابعة المكثفة والمستمرة لجميع مصادر المياه للتأكد من سلامتها من الناحية الصحية حفاظًا علي صحة المواطنين بالمحافظة،

الدكتورة نشوى صبرى

واضاف محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية قامت،و تحت إشراف الدكتورة نشوى صبري مديرة الإدارة بسحب عدد ٣٢٧٨١ عينة مياه خلال عام ٢٠٢٤، سواء الخاصة بمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي المعالج، حيث جاء منها ٢٧٥٣١ عينة من الشبكات،

116 عيتة من الصرف الصحى

وذكذلك عدد ٢٨٣٢ من الطرود، وعدد ٨٢٢ عينة من وحدات الغسيل الكلوى، وعدد ١١٦ عينة من الصرف الصحي، وعدد ١٤٤ من الصرف الصناعي، و٤٥٠ عينة من المصارف، وعدد ٤٣٦ من حمامات السباحة.

المرور على المدارس

كما قام اليوم مفتشي الإدارة بالمرور على المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات)

تجرير 353 محضر مخالفة

للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ماتم المرور عليه عدد ١٨٢٦٩٩ موقع، كما تم فحص جميع الشكاوى والبالغ عددهم ٤٦٩ شكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير عدد ٣٥٣ محضر للمخالفات المضبوطة.

الشكر من الوكيل لابوشعيشع

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نشوى صبري مديرة إدارة صحة البيئة، وجميع المراقبين الصحيين والمشاركين في هذا العمل للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية

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