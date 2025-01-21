الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

حماية المستهلك تُغلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص في بني سويف

غلق أكاديمية تمريض
غلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن مواصلة لجنة حماية المستهلك جهودها المكثفة لضبط الأسواق ومكافحة جميع أشكال الغش التجاري واحتكار السلع، بالإضافة إلى مراقبة التلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية. 

 

وتشكلت اللجنة برئاسة السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، اللواء سامي علام، وتضم في عضويتها الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحلات التجارية في المدن والقرى.

 

 غلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص ببني سويف

 

وفي إطار هذه الجهود، أشرف السكرتير العام المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية بمدينة بني سويف، والتي شملت محال تجارية، محلات جزارة، ومراكز طبية، وأسفرت الحملة عن غلق أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص، وذلك بناءً على شكوى واردة من مديرية العمل بشأن نشاط غير مرخص، كما تم التأكد من توافر السلع الأساسية والتموينية في المحلات التجارية والسلاسل التجارية.

 

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل مستمر، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف الأماكن. 

 

وشّدد على أهمية تفعيل غرف العمليات وضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية، مع التنسيق الكامل مع الحملات الرقابية الأخرى من خلال إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة ولجنة التفتيش ومباحث التموين، لضمان سرعة تنفيذ الحلول وفقًا للإمكانات المتاحة وفي إطار القانون.

 

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