الثلاثاء 21 يناير 2025
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سكرتير بني سويف يشهد لقاء جماهيريا لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح

لقاء جماهيري بقرية
لقاء جماهيري بقرية تزمنت الشرقية ببني سويف، فيتو

شهد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اللقاء الجماهيري الذي عقدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بمقر مجلس قروي تزمنت الشرقية، في إطار خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح مع المواطنين. 

 

جاء ذلك بحضور علي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعطا حسن، رئيس قرية تزمنت الشرقية ببني سويف، ومهندس رفاعي جودة من مديرية الزراعة، والدكتور علاء سعيد، مقرر المشاركة المجتمعية، وعدد من أهالي القرية.

 

 لقاء جماهيري بقرية تزمنت الشرقية ببني سويف

 

وقد تم خلال اللقاء استعراض قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث تم شرح مزاياه، والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح، والوثائق المطلوبة لذلك، كما تم توضيح كيفية العمل بالمراكز التكنولوجية الخاصة بتلقي الطلبات، بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على تيسير عملية التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للوائح المعمول بها.

 

وفي هذا السياق، أكد السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، على أهمية تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لعمل اللجان المعنية بالتصالح، وتوزيع بانرات إرشادية لتوعية المواطنين بالوثائق المطلوبة. 

 

سكرتير بني سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بملف التصالح 

 

كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان سير العمل بشكل منتظم وسريع، بما يساهم في تحقيق المصلحة العامة ويعزز من ضبط منظومة العمران والبناء.

 

وأشار إلى أهمية هذا الملف الحيوي في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الصالح العام، مشددًا على أن العمل بروح الفريق الواحد يعد أساسًا في حل كافة المعوقات.

 

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