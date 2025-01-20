الإثنين 20 يناير 2025
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رئيس مركز مشتول السوق بالشرقية يتابع أعمال المركز التكنولوجي

العميدعمر الشافعى
العميدعمر الشافعى يتابع طلبات التصالح والتيسير بمشتول السوق

تابع العميد عمر الشافعي  رئيس مركز ومدينة مشتول السوق  محافظة الشرقية اعمال المركز التكنولجى وتلقى طلبات التصالح  ورخص البناء والعمل بالقانون الجديد وانتظام العمل في تلقي الطلبات من المواطنين

وشدد على حسن معاملة المواطنين وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة منهم طبقا للمدة المحددة للانجاز 

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 استقبال الشافعى للمواطنين 

وحرص الشافعى على استقبال المواطنين وحثهم على استيفاء كافة المستندات المطلوبه وتشجيع المواطنين على الحضور على المركز التكنولوجى لانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح وتقنين أوضاع المخالفين. 

تقديم الخدمات للمواطنين 

مؤكدا أن المركز التكنولوجي هو البوابة الوحيدة لتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة قيام كل موظف بالدور المنوط به، وفقا للضوابط المتعارف عليها 

رئيس مدينة مشتول يجتمع بمدير البنك الاهلى -فيتو
رئيس مدينة مشتول يجتمع بمدير البنك الاهلى -فيتو

العمل بروح الفريق 

مشيرا الى ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بما يحقق الصالح العام وفقًا للقانون.وكان فى استقباله عمرو عبدالسلام مدير المركز التكنولوجي

اجتماع رئيس المركز ومدير البنك الاهلى 

كما عقد عقد اليوم رئيس مركز ومدينة مشتول السوق اجتماعا  بمكتب رئيس المركز بحضور السيد مدير البنك الاهلي فرع مشتول السوق وذلك لعرض المعوقات التي تواجههم لإصدار الترخيص لفرع البنك الاهلي بمشتول السوق 

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تخفيف العبء عن المواطن 

 وأكد رئيس المركز علي ازاله  كافه المعوقات والصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة طبقا للقانون بحضورنواب رئاسه المركز ومديره الاداره الهندسيه تابع رئيس المركز خلال اجتماعه بكافة الجهود المبذولة  والتأكيد علي تخفيف العبئ علي المواطن وتوفير كافه الخدمات المتاحه.

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