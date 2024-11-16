تعليم الشرقية يتفقد المدارس بمركز مشتول السوق

تفقد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية انضباط سير العملية التعليمية بمدرستي سيدي عباس وأبو بكر الصديق الابتدائية بادارة مشتول السوق التعليمية فى حضور محمد عبد الفتاح مدير عام إدارة مشتول السوق التعليمية

مدى التزام المعلمين بالقرارات الوزارية

وذلك للوقوف علي مدي التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة

تفقد العمل وانتظام الدراسة

بدأ رمضان زيارته بتفقد سير العمل وانتظام الدراسة داخل مدرسة سيدي عباس الاتبدائية واطمئن علي انتظام سير العمل وارتفاع نسبة حضور التلاميذ وناقشهم فيما تم دراسته من المناهج التعليمية ثم توجه لمتابعة سير انتظام الدراسة بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية

اختبر بعض التلاميذ فى مهارات اقراءة والكتابة

وتفقد فصول المدرسة واختبر بعض التلاميذ في مهارات القراءة والحساب وناقشهم فيما تم دراسته من المناهج الدراسية ووجه وكيل اول الوزارة علي ضرورة تحليل نتائج إختبار شهر أكتوبر لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية

اشراف الموجه المختص لكل مادة

بالاضافة الى تكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة واكد وكيل اول الوزارة علي تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية

التاكد من مغادرة الطلاب قبل غلق المدرسة

وفي ختام زيارته شدد محمد رمضان وكيل اول تعليم الشرقية علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي مؤكدا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للدخول المدرسة والخروج

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