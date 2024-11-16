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تعليم الشرقية: جولات ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس

جولات ميدانية لمتابعة
جولات ميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس

واصل محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية جولاته الميدانية المفاجئة للوقوف على انتظام سير العملية التعليمية بمتابعة مدرسة مشتول السوق الثانوية الصناعية بنات والتى تعمل اليوم السبت  الموافق 16 نوفمبر 2024. 

مدير تعليم الشرقية يفاجئ المدرسة الثانوية التجارية بمنيا القمح

الوكيل يستمع إلى الإذاعة الصباحية 

وذلك بحضور محمد عبد الفتاح مدير عام إدارة مشتول السوق التعليمية، حيث شارك الطالبات طابور الصباح وتأدية تحية العلم والسلام الوطني واستمع لفقرات البرنامج الإذاعي.

تفقد الفصول والورش والمعامل 

ثم تفقد فصول المدرسة والورش والقسام العملية داخل المدرسة وشارك الطالبات بعض الحصص العملية داخل قسم  الملابس ثم توجه لمتابعة انتظام الدراسة بقسم التركيبات والمعدات الكهربية ثم توجه لقسم الاجهزة الدقيقة والتحكم الآلي وقسم معدات ثقيلة وناقش الطالبات  فيما تم دراسته من المناهج المقررة ثم  تفقد أقسام الكهرباء والتبريد والتكيف وقسم زخرفة وتنسيق وإعلام.

الدولة جاهدة لتطوير منظومة التعليم الفنى 

 وأوضح وكيل أول الوزارة أن الدولة تولي اهتماما خاصًا بالتعليم العام والفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب  والطالبات يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

إعداد قوى عاملة ماهرة 

مؤكدا أهمية تدريب الطالبات لإعداد قوى عاملة ماهرة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل.

توجيه الشكر لادارة المدرسة 

وفي ختام جولته التفقدية داخل المدرسة ووجه محمد رمضان غريب وكيل أول الوزارة  الشكر والتقدير لمدير إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وحثهم على مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب بالمدارس وجعل المدارس مصدر جذب للطلاب متمنيا التوفيق للجميع.

وكيل تعليم الشرقية يتفقد ديوان إدارة منيا القمح التعليمية

توجيهات الوزير ومحافظ الشرقية 

وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة متابعة العملية التعليمية على الطبيعة مع أهمية زيارات المدارس وفصولها وطلابها للوصول بالعملية التعليمية والطلبة والطالبات إلى بر الأمان.

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