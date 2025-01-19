الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع لتنظيم العمل بمشتول السوق في محافظة الشرقية  

اجتماع لتنظيم العمل
اجتماع لتنظيم العمل بمشتول السوق بمحافظ الشرقية-فيتو  

عقد العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية اجتماعا لتنظيم العمل وتلافي المعوقات والسلبيات التي قد تحدث لتحقيق الإنجاز بملفات التصالح على مخالفات البناء هذا بالاضافة إلى نسبة ما تم إنجازه، وسرعة الانتهاء من باقى الملفات بصفة قانونية لتوفير الوقت اللازم للجهات المعنية المختلفة المسؤولة عن إنجاز والانتهاء من ملفات التصالح وذلك حرصا على راحة ورضاء المواطنين وطبقا للقانون.

المعوقات وطرق الحل 

 ناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع المعوقات وطرق حلها عمليا وفي أسرع وقت لتحقيق نسب إنجاز بكافة الملفات وبذل أقصى الجهود ومضاعفتها لتحقيق تلك النسبة.

 شروط الترخيص الصحيح 

 كما تم  مناقشة الملفات الهامة كملف مخالفة شروط التراخيص أثناء التنفيذ الفعلي للرخصة الصادرة، وتقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء عليها والتعامل بكل حزم في تطبيق القانون لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني أو خارجه وإزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية 

المتابعة للقرى بصفة يومية 

طالب رئيس المركز بالمتابعة بصفة يومية على القرى التابعة لمنع التعديات والمخالفات بالمهد،والعمل علي إنجاز كافة الملفات الرئيسية الهامة، حيث تولي الدولة إهتمامًا كبيرًا بإنهاء ملفي تـقـنـين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية  بالاضافة إلى البناء المخالف داخل الحيز العمراني أو خارجه وإزالتها في المهد والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية، على ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، هذا وتستمر الاجهزة التنفيذية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الشرقية يُتابع مستشفى المبرة والأحرار التعليمي

توجيهات محافظ الشرقية 

جاء ذلك تـنـفـيـذا لـتـوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العميد عمر الشافعى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محافظة الشرقية تنظيم العمل تلافى المعوقات والسلبيات تحقيق الانجاز مخالفات البناء ملفات التصالح

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يوجه برفع تراكمات قمامة بشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية يُتابع مستشفى المبرة والأحرار التعليمي

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مراجعة تطوير نظام إدارة الجودة

محافظ الشرقية يستعرض مشكلات الدوائر مع النواب

ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

لجنة التخطيط بالأهلي تستدعي كولر لحسم هذه الملفات

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور)

منوعات

المزيد

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية