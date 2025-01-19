اجتماع لتنظيم العمل بمشتول السوق في محافظة الشرقية  

عقد العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية اجتماعا لتنظيم العمل وتلافي المعوقات والسلبيات التي قد تحدث لتحقيق الإنجاز بملفات التصالح على مخالفات البناء هذا بالاضافة إلى نسبة ما تم إنجازه، وسرعة الانتهاء من باقى الملفات بصفة قانونية لتوفير الوقت اللازم للجهات المعنية المختلفة المسؤولة عن إنجاز والانتهاء من ملفات التصالح وذلك حرصا على راحة ورضاء المواطنين وطبقا للقانون.

المعوقات وطرق الحل

ناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع المعوقات وطرق حلها عمليا وفي أسرع وقت لتحقيق نسب إنجاز بكافة الملفات وبذل أقصى الجهود ومضاعفتها لتحقيق تلك النسبة.

شروط الترخيص الصحيح

كما تم مناقشة الملفات الهامة كملف مخالفة شروط التراخيص أثناء التنفيذ الفعلي للرخصة الصادرة، وتقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء عليها والتعامل بكل حزم في تطبيق القانون لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني أو خارجه وإزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية

المتابعة للقرى بصفة يومية

طالب رئيس المركز بالمتابعة بصفة يومية على القرى التابعة لمنع التعديات والمخالفات بالمهد،والعمل علي إنجاز كافة الملفات الرئيسية الهامة، حيث تولي الدولة إهتمامًا كبيرًا بإنهاء ملفي تـقـنـين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء ومنع التعديات علي الأراضي الزراعية بالاضافة إلى البناء المخالف داخل الحيز العمراني أو خارجه وإزالتها في المهد والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية، على ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، هذا وتستمر الاجهزة التنفيذية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الشرقية

جاء ذلك تـنـفـيـذا لـتـوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.