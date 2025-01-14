الثلاثاء 14 يناير 2025
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حماية المستهلك: ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط مخزن لتعبئة
ضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بالشرقية، فيتو

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة، بالاشتراك مع "الإدارة العامة لمباحث التموين" بنطاق محافظة الشرقية، بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم بتعبئة زيوت  الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

 

 

يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة خلال الأيام القليلة الماضية للكشف عن ملابسات الواقعة، علي خلفية ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بشكل مُخالف لاشتراطات الصحة والسلامة، والذي لاقي تفاعلا كبيرا من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، باستهداف المخزن محل الواقعة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المخزن عن التراخيص الخاصة لاستخدام أسماء العلامات التجارية  في التعبئة،  أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات، وأنه يقوم بتعبئة  كميات كبيرة من زيت الطعام  من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدمًا في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات مالكة العلامات التجارية.

 

 

وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط (10.8 طن) زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من (35.000) "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر مدون عليها " للقلي " باستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، كما تم ضبط خط الإنتاج والتعبئة لزيوت الطعام داخل المصنع  من مواد مجهولة المصدر، فضلًا عن تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص باستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.

 

 

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن  تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق، وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري  ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك  حرص الجهاز علي  مواصلة  الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة  وملاحقة أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المُستهلكين، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى  ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيرًا إلي  إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول  له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر  تضر بصحة وسلامة المواطنين،  أخذًا في الاعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية  للكيانات  التجارية الشرعية  داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .

 

وأِشار رئيس الجهاز إلي أن هذه الواقعة تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم منع تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق لإيهام المستهلكين علي غير الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

 

وفي سياق متصل، شدد السجيني علي  ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين،مُشددًا علي  عدم التهاون مع أية مخالفات  يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.

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الادارة العامة لمباحث التموين الضبط القضائي جهاز حماية المستهلك تعبئة الزيوت زيت طعام مجهول المصدر
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