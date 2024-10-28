حملات لإزالة الإشغالات من شوارع مشتول السوق في الشرقية

أكد المحاسب أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية قيام قسم الاشغالات برئاسة المركز بحملة إشغالات بالشوارع العامة والميادين العامة وذلك رفع جميع الإشغالات وعدم عودتها مرة أخرى ومنع الباعة الجائلين ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين على مدار الساعة طوال اليوم.

حملات الإشغالات مستمرة على مدار الساعة

وأكد على مسئول الإشغالات برئاسة المركز بعمل حملات إشغالات على مدار الساعة وتمت المتابعة لرفع الإشغالات الموجودة بالشوارع العامة كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وتنظيمهم وتم التنبيه بعدم وضع إشغالات بحرم الطريق.

منع تكدس مركبات التوكتوك

كما تابع رئيس مركز ومدينة مشتول السوق منع تكدس مركبات التوكتوك والتي تسير بصورة عشوائية كما تم التنبيه على أصحاب المخابز بعدم وضع اي استاندات حديدية أمام المخابز وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

رئاسة المركز ناشدت أصحاب المحلات الالتزام

وناشدت رئاسة المركز جميع المواطنين أصحاب المحلات الالتزام بمحلاتهم تجنبًا لمصادره المعروضات المعروضة بالشارع العام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الخارجين عن القانون

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بعمل جولات ميدانية بالشارع لرفع كافة أشكال المخالفات والإشغالات ورفع كافة أشكال التعديات على الشوارع والميادين العامة وإعادة الوجه الحضاري للمدينة ولفرض هيبة الدولة ستحرر محاضر ومصادرة لأي بضاعة توجد معروضة بالشارع.