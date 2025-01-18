السبت 18 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات صيانة أعمدة الإنارة بالشرقية

حملات صيانة اعمدة
حملات صيانة اعمدة الانارة بالشرقية

 تابع صباح اليوم العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محافظة الشرقية، الجهود المبذولة لإدارة تحسين البيئة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات والتى شملت العديد من شوارع المدينة ومحيط المدارس فى أيام امتحانات الشهادة الاعدادية لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمدينة وحفاظا على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأوبئة.

محافظ الشرقية يُشيد بجهود مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024

متابعة المقلب العمومى بالبر الشرقي 

 تابع رئيس مركز ومدينة مشتول السوق المقلب العمومي بالبر الشرقي بالفترة الصباحية بالوحدة المحلية بالمنير للاطمئنان عليه، ومتابعة العمل داخل المقلب وحركه سير السيارات بالمقلب، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

 

رفع تجمعات القمامة بديرب نجم 

 كما قام المحاسب  صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالإشراف على أعمال النظافة اليومية والتي شملت المداخل والميادين وشوارع  عديدة بنطاق المدينة وديرب البلد، وتم رفع المخلفات وتجمعات القمامة متابعة أعمال الجمع المدنى لقمامة دبيج وصفط زريق.

 

رفع القمامة من شوارع دبيج وصفط زريق 

 كما تابع سالم أعمال النظافة التي تقوم بها الوحدات المحلية بقرية صفط زريق ووحدة دبيج المحلية من رفع القمامة والمخلفات بنطاق الشوارع، ومتابعة أعمال الجمع المنزلي للقمامة، لافتا إلى أن العمل متواصل على مدار اليوم لنيل رضا المواطنين.

 

رفع القمامة من محيط المدارس والطرق العامة ببلبيس

 كما تابع الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس منذ ساعات الصباح الباكر جهود إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بمجلس المدينة، برفع تراكمات القمامة من كافة المناطق بالشوارع الفرعية والرئيسية بمدينة بلبيس وبمحيط المدارس المنعقد بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير بيئة صحية للطلاب. 

 

صيانة أعمدة الإنارة بأبوحماد 

 تابع المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد بدء العمل بالوردية الصباحية، لصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة وتبديل الأسلاك الكهربائية المتهالكة.

 

رفع مايقرب من 15 طن قمامة 

 كما تابع معجل اليوم الوردية الصباحية وفى الساعات الأولى من اليوم برفع ما يقرب من 15 طنا من تجمعات المخلفات والقمامة، وأمام المدارس التى تشهد امتحانات الشهادة الاعدادية مع استمرار العمل لخلق جو بيئي نظيف.

بيطرى جامعة الزقازيق تطلق قافلة فى بلبيس بالشرقية

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية 

 وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقيه، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة علي مدار اليوم لتحسين منظومة النظافة وإصلاح كافة المرافق أن وجدت الأعطال. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العميد عمر الشافعى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق رفع المخلقات والقمامة حركو سير السيارات بالمقلب دبيح وصفط زريق اعمال الجمع المنزلى امتحانات الشهاده الاعداديه صيانة وتركيب الكشافات رفع 15 طن من ابوحماد

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يُشيد بجهود مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2024

بيطرى جامعة الزقازيق تطلق قافلة فى بلبيس بالشرقية

الكهرباء توقع عقود إنشاء الخط الهوائي الرابط بين بلبيس الجديدة ومشتول السوق

تموين الشرقية: ضبط 2 طن مواد مجهولة المصدر في بلبيس

ads

الأكثر قراءة

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة»

طلاب الإعدادية بالشرقية عن امتحان اللغة العربية: سهل لكن محتاج وقت وتركيز

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يناير 2025

تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الاعدادية بالجيزة، والتعليم تحقق

الأهلي يسعى لإقناع كولر بصفقة بن شرقي

الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لـ 16 فبراير

منوعات

المزيد

اكتشاف تنوع شكل أحزمة المذنبات حول النجوم البعيدة

استطلاع: 40% من الألمان غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلادهم

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في السوق اليوم السبت

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

نصف مليون إسترليني أسبوعيا لهالاند.. أعلى رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تدعم نشوى مصطفى وتوضح حكم نزول الأرملة في فترة العدة

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقتها بفتح أبواب جديدة للرزق

علو شأن القرآن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية