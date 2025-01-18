حملات صيانة أعمدة الإنارة بالشرقية

تابع صباح اليوم العميد عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محافظة الشرقية، الجهود المبذولة لإدارة تحسين البيئة، حيث تم رفع القمامة والمخلفات والتى شملت العديد من شوارع المدينة ومحيط المدارس فى أيام امتحانات الشهادة الاعدادية لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري للمدينة وحفاظا على الصحة العامة ومنعا لانتشار الأوبئة.

متابعة المقلب العمومى بالبر الشرقي

تابع رئيس مركز ومدينة مشتول السوق المقلب العمومي بالبر الشرقي بالفترة الصباحية بالوحدة المحلية بالمنير للاطمئنان عليه، ومتابعة العمل داخل المقلب وحركه سير السيارات بالمقلب، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

رفع تجمعات القمامة بديرب نجم

كما قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالإشراف على أعمال النظافة اليومية والتي شملت المداخل والميادين وشوارع عديدة بنطاق المدينة وديرب البلد، وتم رفع المخلفات وتجمعات القمامة متابعة أعمال الجمع المدنى لقمامة دبيج وصفط زريق.

رفع القمامة من شوارع دبيج وصفط زريق

كما تابع سالم أعمال النظافة التي تقوم بها الوحدات المحلية بقرية صفط زريق ووحدة دبيج المحلية من رفع القمامة والمخلفات بنطاق الشوارع، ومتابعة أعمال الجمع المنزلي للقمامة، لافتا إلى أن العمل متواصل على مدار اليوم لنيل رضا المواطنين.

رفع القمامة من محيط المدارس والطرق العامة ببلبيس

كما تابع الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس منذ ساعات الصباح الباكر جهود إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بمجلس المدينة، برفع تراكمات القمامة من كافة المناطق بالشوارع الفرعية والرئيسية بمدينة بلبيس وبمحيط المدارس المنعقد بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وتوفير بيئة صحية للطلاب.

صيانة أعمدة الإنارة بأبوحماد

تابع المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد بدء العمل بالوردية الصباحية، لصيانة وتركيب كشافات الإنارة العامة وتبديل الأسلاك الكهربائية المتهالكة.

رفع مايقرب من 15 طن قمامة

كما تابع معجل اليوم الوردية الصباحية وفى الساعات الأولى من اليوم برفع ما يقرب من 15 طنا من تجمعات المخلفات والقمامة، وأمام المدارس التى تشهد امتحانات الشهادة الاعدادية مع استمرار العمل لخلق جو بيئي نظيف.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقيه، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة علي مدار اليوم لتحسين منظومة النظافة وإصلاح كافة المرافق أن وجدت الأعطال.

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