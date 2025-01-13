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صحة الشرقية: تلبية احتياجات مدرسة التمريض بمستشفى العزازى النفسي

تلبية احتياجات مدرسة
تلبية احتياجات مدرسة التمريض بمستشفى العزازى النفسي

أكد الدكتورعاطف أحمد سليم  محمد مدير عام مستشفى العزازى للأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية أنه في إطار جهود الأمانة العامة للصحة النفسية ووزارة الصحة والسكان لتطويرالتعليم الفني التمريضي للصحة النفسية وضمان أعلى مستويات الكفاءة قامت لجنة متخصصة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدرسة العزازي للصحة النفسية بالشرقية.

قوافل طبية لخدمة مرضى مستشفى العزازي النفسي بالشرقية

لجنة لاختيار اعضاء هيئة التدريس بالتمريض بمستشفى العزازى النفسى -فيتو
لجنة لاختيار أعضاء هيئة التدريس بالتمريض بمستشفى العزازى النفسى -فيتو

أعضاء هيئة التدريس الجدد 

الهدف الأساسي للزيارة هو إجراء اختبارات وكشف هيئة لاختيار أعضاء هيئة تدريس جدد لتلبية احتياجات المدرسة، نظرًا لعدم كفاية العمالة الفعلية الحالية وتم تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والقيادات لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.

 

أعضاء اللجنة 

وقال سليم ان اللجنة ضمت الدكتورة  أميرة مراد مسؤولة توجيه وتفتيش مدارس الصحة النفسية بالإدارة العامة لشئون المعاهد الفنية الصحية بالوزارة والدكتورة أميرة علا زكريا التى تعمل  طبيب مقيم نفسية نائب عن مدير مستشفى العزازي 

لجنة لاختيار اعضاء هيئة التدريس بالتمريض بمستشفى العزازى النفسى -فيتو
لجنة لاختيار اعضاء هيئة التدريس بالتمريض بمستشفى العزازى النفسى -فيتو

الامانة العامة للصحة النفسية 

والدكتورة فاطمة فوزي مدير إدارة توجيه المدارس بالأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة علا عبد القادر موجهة بالأمانة العامة للصحة النفسية ثم الدكتورة إيمان رجب مديرة مدرسة العزازي التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية.

لجنة لاختيار اعضاء هيئة التدريس بالتمريض بمستشفى العزازى النفسى -فيتو
لجنة لاختيار أعضاء هيئة التدريس بالتمريض بمستشفى العزازى النفسى -فيتو

 

المقابلات تمت فى شفافية مطلقة 

وقال مدير مستشفى العزازى النفسى ان المقابلات تمت بكل عدالة وشفافية وفق معايير محدده تتضمن اختيار الأفضل من المتقدمين بما يحقق مصلحة المدرسة والطلاب تضمنت الزيارة جولة تفقدية للمدرسة، وأشادت اللجنة بالمستوى التعليمي المتميز للطلاب، حيث أظهروا التزامًا كبيرًا وتفاعلًا إيجابيًا مع العملية التعليمية رغم نقص الكوادر.

وكيل صحة الشرقية يلتقي مدير مستشفى العزازي للصحة النفسية

لجنة لاختيار اعضاء هيئة التدريس بالتمريض بمستشفى العزازى النفسى -فيتو
لجنة لاختيار اعضاء هيئة التدريس بالتمريض بمستشفى العزازى النفسى -فيتو

تطوير التعليم الفنى للصحة النفسية 

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الإدارة العامة لشئون المعاهد الفنية الصحية، تحت قيادة الدكتورة  مي العسال، المشرفةعلى تطوير التعليم الفني للصحة النفسية بما يواكب احتياجات القطاع الصحي المتزايدة، ويعزز منظومة الصحة النفسية في مصر 

 

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تطوير التعاليم الفنى الفنى التمريضى الامانة العامة للصحة النفسية وزارة الصحة والسكان الدكتور عاطف احمد محمد سليم مدير مستشفى العزازى النفسي محافظة الشرقية علاج الإدمان

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