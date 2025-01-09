صحة الشرقية: 30 ألف مريض استفادوا من مركز الخدمات الطارئة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية أن 30 ألفًا من المواطنين استفادوا من مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي ١٣٧ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية والذي يعمل على مدار الساعة، الخدمة لعدد ١٧٠٧ مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك خلال الأسبوع الثاني والعشرون، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية في بداية شهر أغسطس ٢٠٢٤.

المركز يعمل على مدار الساعة

تسكين 1046 حالة تحتاج رعاية مركزة

وقال محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أنه تم تسكين ١٠٤٦ حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب، وتسكين ١٠٣ حالة بالعناية المركزة للقلب، وتسكين ٣٢٦ طفل بالحضانات، وتسكين ٨٤ طفل يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين ٥ حالات سموم بعناية السموم.

متابعة 142 حالة مرضية

تسكين حالة بعناية الحروق، بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد ١٤٢ حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء ٦ حالات قسطرة قلبية طارئة، و٢ حالة لوحدة إذابة الجلطات الدماغية بالشرقية، وإجراء ٤ حالات جراحة متقدمة للأطفال.

توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وخطة وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ مشروع رعايات مصر والذي يربط جميع مستشفيات المحافظة سواء الحكومية بقطاع الصحة "العامة والمركزية والنوعية".

الرعاية الحرجة بوزارة الصحة

وأيضًا إضافة إلى المستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والصحة النفسية، أو غير الحكومية الخاصة بمحافظة الشرقية، مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

تقديم الخدمة منذ بداية أغسطس 2024

وأضاف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة منذ بداية شهر أغسطس ٢٠٢٤ وحتى الأسبوع الـ٢١ لعدد ٢٨٧٥٦ مريض، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٣٠٤٦٣ مريض خلال ٢٢ أسبوع مشيرًا إلى أن مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلي ١٣٧ يقدم خدمات تحويل حالات الرعايات المركزة، والحضانات، وحالات الحروق، والغسيل الكلوي الطارئة، هذا بخلاف حالات الحوادث، وتوفير أكياس الدم ومشتقاته.

التنسيق الكامل بين مستشفيات المحافظة

وتحويل الحالات المرضية لعمل العروض، والتنسيق الكامل بين كافة مستشفيات المحافظة، مضيفًا بأن المركز يعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

التنسيق من خلال البرنامج الالكترونى

وتم التنسيق من خلال البرنامج الإلكتروني لوزارة الصحة والخاص بتحويل الحالات، مقدمًا الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبدالعزيز مدير مركز الخدمات الطارئة ومسئول الحضانات وعنايات الأطفال.

تحويل الحالات وفقا للتشخيص الطبي

وأيضًا الدكتور وائل حلمي مسئول أقسام العنايات المركزة، والدكتور أحمد عيد مسئول أقسام الاستقبال والطوارئ، والدكتور محمود نافع مشرف العنايات، ولجميع فريق العمل بالمركز على سرعة الاستجابة، وقصر الفترة الزمنية في التعامل مع الحالات وتحويلها وفقًا للتشخيص الطبي للحالة والإمكانات المتاحة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

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